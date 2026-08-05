Bursa Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 32-33 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Bursa'nın tipik yaz hava koşullarını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için ideal bir gün sunuyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle koruyucu önlemler almak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşten korunmak için faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklığın 31-32 derece olması bekleniyor. 7 Ağustos Cuma günü ise bu sıcaklık 30-31 derece arasında olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 29-30 derece olması öngörülüyor.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklık saatlerinde gölgede kalmak faydalı olacaktır. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekmektedir. Çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların korunması daha da önemli olacaktır.

Özetle, Bursa'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba ve sonraki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alması öneriliyor. Böylece bu güzel havanın tadını çıkarabilirler.