Bursa Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 5 Mart 2026'da çok bulutlu olmasıyla dikkat çekiyor. Sıcaklıkların 1 ile 13 derece arasında değişmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 derece ile zirve yaparken, sabah ve akşam saatlerinde 1 dereceye kadar düşecek. Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın hafif esmesiyle birlikte, aşırı soğuk havalar için kat kat giyinmek önemli.

Bursa Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Bursa'da hava durumu çok bulutlu. Sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye ulaşacak. Sabah ve akşam saatlerinde ise 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif hızda esecek. Yağış beklenmiyor. Hissedeceğimiz sıcaklık bulutlu havadan dolayı birkaç derece daha düşük olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 6 Mart Cuma günü, sıcaklıkların 11 ile -2 derece arasında olması bekleniyor. 7 Mart Cumartesi günü, sıcaklıklar 8 ile -3 derece arasında kalacak. 8 Mart Pazar günü ise 10 ile -5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, Cumartesi ve Pazartesi günleri kuvvetli esecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek soğuktan korunmak için faydalı olacak. Güneşli saatlerde daha hafif giyinmek önemlidir. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda vakit geçirenlerin önlem alması önerilir. Hava koşullarına bağlı ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır.

hava durumu Bursa
