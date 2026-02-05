Bursa Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, Bursa'da hava kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 4 derece olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında kalacak. Hava bulutlu olarak devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava gece boyunca sürecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 10 ile 16 kilometre arasında esecek. Nem oranı gün boyunca %56 ile %72 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 9 ile 16 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir gün olacağı tahmin ediliyor. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında değişecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 8 Şubat Pazar günü ise sıcaklıklar 11 ile 16 derece arasında kalacak. Yağmurlu bir hava görülecek.

Bu hava koşullarına göre, özellikle 7 Şubat Cumartesi gününü dikkate almanız faydalıdır. Gök gürültülü sağanak yağışların olabileceğini planlarken göz önünde bulundurun. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almalısınız. Yağışlı günlerde sürüş yaparken dikkatli olmalısınız. Su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin. En güncel bilgilere ulaşmak önem teşkil ediyor.