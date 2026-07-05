Bursa Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Bursa'da hava durumu keyifli. Gün boyu hava güneşli olacak. Sıcaklık 27-28 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12-13 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esiyor. Kuzeydoğu yönünden geliyor. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek ideal.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu aynı şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 27-28 derece aralığında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. 7 Temmuz Salı günü sıcaklık 28-29 dereceye yükselebilir. Yazın tadını çıkarabileceğiniz bir gün sunacak. 8 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 29-30 dereceye ulaşacak. Hava yine güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı. Bol su içmek de güneşin etkilerini hafifletebilir. Kronik rahatsızlığı olanların günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları öneriliyor. Bu uzman tavsiyeleri dikkate alınmalı.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Güneşli ve sıcak günlerin tadını çıkarabilirsiniz. Sağlık ve güvenliğinizi ön planda tutmayı unutmayın.