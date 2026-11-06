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Bursa Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, bugünkü güneşli başlangıcın ardından değişken bir seyre geçti. Sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, ilerleyen saatlerde beklenen yağışlar hava sıcaklığını düşürebilir. Dış mekanda zaman geçireceklerin ince bir mont veya şemsiye bulundurması faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bursa'nın hava durumu güncellemelerini takip etmek önem taşıyor.

Bursa Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 06 Kasım Cuma 2026 tarihinde, Bursa'da ilginç bir hava durumu var. Sabaha güneşli başlayan gün, ilerleyen saatlerde bulutlarla kaplandı. Hava biraz değişken bir hale geldi. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Hafif rüzgar, dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir atmosfer yaratıyor.

Bursa'nın doğal güzellikleri arasında dolaşırken, bu hava koşulları ideal. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde beklenen yağışlar hava sıcaklığını düşürebilir. Dışarıya çıkanların ince bir mont veya gömlek alması yerinde olur. Havanın zamanla değişkenlik göstermesi, uygun kıyafet bulundurmayı gerektiriyor.

Bursa'daki hava durumu sadece bugünkü sıcaklıktan ibaret değil. Önümüzdeki günlerde ne gibi değişimler olacak? Önümüzdeki hafta sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olacağı öngörülüyor. Havanın zaman zaman kapalı olması bekleniyor. Yer yer yağış alması da muhtemel. Dış mekan etkinlikleri planlayanların hava tahminlerini takip etmesi çok önemli.

Genel hava durumu dikkate alındığında, Bursa'da hazırlıklı olmak gerekiyor. Peş peşe gelen değişiklikler dışarıda kalma konforunu etkileyebilir. Sokakta geçireceğiniz saatleri planlarken şapka veya şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Dolayısıyla, Bursa hava durumu güncellemelerini takip etmek önem taşıyor.

Bursa'nın hava durumu hem bugüne hem de önümüzdeki günlere dair dinamik bir profil sergiliyor. Bugünkü hafif serin ve rüzgarlı havanın tadını çıkartın. İlerleyen günlerde olası yağışlar ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı hazırlık şart. Bu özel şehirde geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirmek için hava durumunu dikkate almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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