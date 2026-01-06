HABER

Bursa Hava Durumu! 06 Ocak Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 6 Ocak 2026 Salı günü genellikle bulutlu, gündüz sıcaklığı 15-16 derece, akşam ise 13-14 derece olacak. Hafif yağışlar bekleniyor ve rüzgar güneyden esecek. Nem oranı %56-73 arasında değişecek. İlerleyen günlerde hava daha güneşli, ancak tekrar yağmurlu günler de gündeme gelecek. Dışarısı soğuyacak, bu nedenle şemsiye ve su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır.

Doğukan Akbayır

Bursa'da, 6 Ocak 2026 Salı günü, hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15-16 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13-14 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12-13 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden esecek. Hızı saatte 10-15 kilometreye ulaşacak. Nem oranı gün boyunca %56 ile %73 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Ocak Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 17-18 derece civarında seyredecek. 8 Ocak Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 12-13 derece arasında olacak. 9 Ocak Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4-5 derece civarına düşecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da yanınıza alabilirsiniz. Soğuk günlerde kat kat giyinerek vücut ısınızı korumalısınız. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Rüzgarın etkisini azaltmak için bu önlemler önemlidir.

