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Bursa Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 8 Ağustos 2026 tarihinden itibaren hava durumu oldukça keyifli ve açık olacak. Sıcaklık 16 ile 25 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı, doğa yürüyüşleri ve açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız önerilir. Planlarınızı yaparak bu güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

Bursa Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Bursa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 25 derece arasında değişecek. Güneş ışığı altında açık bir hava hakim olacak. Bu güzel hava, açık hava etkinliklerine ve doğa yürüyüşlerine uygun.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 25 derece olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 9 Ağustos Pazar günü hava sıcaklıkları 16 ile 24 derece arasında değişecek. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklıklar 16 ile 25 derece arasında kalacak. Yine açık bir hava bekleniyor.

Bu hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanın. Öğle saatlerinde hafif bir şapka veya güneş kremi kullanın. Cildinizi korumak faydalı olacaktır. Ayrıca sabah ve akşam serinliğine karşı hafif bir ceket bulundurmanızda yarar var.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Güzel havayı değerlendirmek için planlar yapabilirsiniz. Açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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