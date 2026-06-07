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Bursa Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bugün Bursa'da hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 28 dereceye ulaşacakken, gece 12-15 derece arasında seyredecek. Genel olarak güneşli bir hava var, bu nedenle açık hava etkinlikleri için ideal bir gün. Önümüzdeki günlerde hava şartları benzer şekilde devam edecek. Pazartesi ve Salı günleri sıcaklıklar 26-27 derece olacak. Güneş ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak ise sağlığınız için faydalı olacaktır.

Bursa Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 7 Haziran 2026 Pazar günü, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise 12 - 15 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük. Rüzgarın hızı 15 km/saat civarında olacak. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sizleri bekliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 26 - 27 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. Salı günü bulutların arasından güneş kendini gösterecek. Sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 27 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini unutmamak önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları daha güçlü olabilir. Bu nedenle, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler tercih etmek de önemlidir. Rüzgarın hızı 15 km/saat civarında olacağı için, hafif bir ceket bulundurmak akıllıca olabilir. Bu şekilde, hem rahat hem de sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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