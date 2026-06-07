Bursa Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Haziran 2026 Pazar günü, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise 12 - 15 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük. Rüzgarın hızı 15 km/saat civarında olacak. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sizleri bekliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 26 - 27 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. Salı günü bulutların arasından güneş kendini gösterecek. Sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 27 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini unutmamak önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları daha güçlü olabilir. Bu nedenle, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler tercih etmek de önemlidir. Rüzgarın hızı 15 km/saat civarında olacağı için, hafif bir ceket bulundurmak akıllıca olabilir. Bu şekilde, hem rahat hem de sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.