HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. 8 Mart Pazar sabah saatlerinde yer yer sis görülmesi bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıklar artacak ve açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanacak. Rüzgar ortalama 14 km/sa hızla esecek, bu nedenle rüzgarlı günlerde uygun giysiler tercih edilmelidir.

Bursa Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bursa'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve açık başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece seviyelerine düşecek. Hava yine açık kalacak. Nem oranı %48 ile %84 arasında değişecek. Rüzgarın ortalama hızı 14 km/sa olacak.

8 Mart Pazar günü sabah saatlerinde yer yer sis görülebilir. Gece sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşebilir. 9 Mart Pazartesi günü açık bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 14 derece seviyelerinde olacak. 10 Mart Salı günü açık ve güneşli hava devam edecek. Sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak.

Bu dönemde sabah ve gece saatlerinde sıcaklıklar sıfır dereceye yaklaşacak. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hafif ve rahat kıyafetlerle dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Rüzgar ortalama 14 km/sa hızla esecek. Rüzgarlı günlerde şapka veya başörtüsü kullanmak faydalı olabilir. Nem oranının %48 ile %84 arasında olması, hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Bursa'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetlerle dışarı çıkmanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdıTrump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdı
İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.