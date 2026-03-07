Bursa Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve açık başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece seviyelerine düşecek. Hava yine açık kalacak. Nem oranı %48 ile %84 arasında değişecek. Rüzgarın ortalama hızı 14 km/sa olacak.

8 Mart Pazar günü sabah saatlerinde yer yer sis görülebilir. Gece sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşebilir. 9 Mart Pazartesi günü açık bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 14 derece seviyelerinde olacak. 10 Mart Salı günü açık ve güneşli hava devam edecek. Sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak.

Bu dönemde sabah ve gece saatlerinde sıcaklıklar sıfır dereceye yaklaşacak. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hafif ve rahat kıyafetlerle dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Rüzgar ortalama 14 km/sa hızla esecek. Rüzgarlı günlerde şapka veya başörtüsü kullanmak faydalı olabilir. Nem oranının %48 ile %84 arasında olması, hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Bursa'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetlerle dışarı çıkmanız önerilir.