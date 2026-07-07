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Bursa Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Bursa hava durumu nasıl?

7 Temmuz 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklığı 28 derece civarına ulaşırken, gece 11-12 derece arasında seyredecek. Nem oranı %82 düzeyinde ve rüzgar hızı 8 km/saat. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunan Bursa'da, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Bursa Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11-12 derece arasında seyredecek. Nem oranı %82 civarında. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak ölçülüyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak.

Bursa'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu durum rahatsızlık verebilir. Açık hava etkinliklerinde bol su içmeye özen göstermek faydalıdır. Hafif, nefes alabilir kıyafetler de tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü ise yer yer sağanak bekleniyor. Bu günün gündüz sıcaklığı 24-25 derece, gece sıcaklığı ise 14-15 derece civarında olacak. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık 26-27 derece civarında kalacak. Hava genel olarak güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneş çarpması riskini azaltır. 9 Temmuz Perşembe günü beklenen sağanaklar nedeniyle yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Bursa'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken, hava koşullarına uygun önlemler alarak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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