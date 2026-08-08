Bursa Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Ağustos 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklığı gün boyunca 25 derece civarında kalacak. Hava genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16 derece civarına düşecek. Bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü hava sıcaklıkları 23 ile 16 derece arasında olacak. Hava yine bol güneş ışığıyla aydınlanacak. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 25 ile 16 derece civarında seyredecek. Bu günde bol güneş ışığı bekleniyor.

11 Ağustos Salı günü ise hava sıcaklıkları 27 ile 16 derece arasında gerçekleşecek. Gün boyunca sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Bu dönemde Bursa'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacaktır. Ancak, 11 Ağustos'ta beklenen sağanak yağışlar ani hava değişimlerine yol açabilir.

Dışarı çıkmadan önce yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Ayrıca, bol su içerek susuz kalmamanız önemlidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli kalacaktır. Ancak, 11 Ağustos'taki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.