HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 8 Haziran 2026 tarihi daha önce görülmemiş bir hava durumu sunuyor. Gündüz sıcaklık 25-28 derece arasında değişirken, gece 18 dereceye düşüyor. Rüzgar hafif eserken, nem oranı %45 civarında. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 27-30 derece arasında seyredecek. Yağış beklenmediğinden bu güzel havayı açık hava etkinlikleri ile değerlendirmek mümkün. Güneşten korunmak için güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemli.

Bursa Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 8 Haziran 2026, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 25 ile 27 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava açık. Sıcaklık yaklaşık 21 derece, hissedilen sıcaklık ise 23 derece olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 28 dereceyi bulacak. Hissedilen sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık da 25 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 17 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45 civarında olacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor.

Gelecek günlerde Bursa'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü sıcaklık 27 ile 29 derece arasında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklıkların 28 ile 30 derece arasında olması tahmin ediliyor. Bu iki gün için yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Rüzgarın hafif olması sayesinde dışarıda vakit geçirmek keyifli olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Bursa'da 8 Haziran 2026 tarihi güzel bir hava durumu sunacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ajet ve Pegasus'tan jet karar! O uçuşlar iptal edildiAjet ve Pegasus'tan jet karar! O uçuşlar iptal edildi
Savaş yeniden başladı! Peş peşe patlama sesleri duyulduSavaş yeniden başladı! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran füze saldırısı başlattı İsrail alarm durumuna geçti

İran füze saldırısı başlattı İsrail alarm durumuna geçti

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.