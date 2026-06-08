Bursa Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Haziran 2026, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 25 ile 27 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava açık. Sıcaklık yaklaşık 21 derece, hissedilen sıcaklık ise 23 derece olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 28 dereceyi bulacak. Hissedilen sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık da 25 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 17 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45 civarında olacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor.

Gelecek günlerde Bursa'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü sıcaklık 27 ile 29 derece arasında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklıkların 28 ile 30 derece arasında olması tahmin ediliyor. Bu iki gün için yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Rüzgarın hafif olması sayesinde dışarıda vakit geçirmek keyifli olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Bursa'da 8 Haziran 2026 tarihi güzel bir hava durumu sunacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.