Bursa Hava Durumu! 08 Mart Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcaklık 11 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecekken, akşam 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Hafif rüzgar ile hava kalitesi "iyi" seviyede. Açık hava etkinlikleri planlamak için uygun koşullar sunuluyor. Önümüzdeki günlerde de genellikle güneşli hava devam edecek. Yürüyüş ve piknik için ideal bir dönem.

Bursa Hava Durumu! 08 Mart Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 11 derece civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Hava kalitesi "iyi" seviyede. Dışarıda vakit geçirecekler için olumlu koşullar sunulacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 9 Mart Pazartesi günü 12 derece olacak. 10 Mart Salı günü sıcaklık 14 dereceyi bulacak. 11 Mart Çarşamba günü ise sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olur. Bu nedenle yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşli hava yürüyüşler ve piknikler için ideal koşullar sunuyor. Hava kalitesi iyi seviyede olacak. Açık hava aktiviteleri daha keyifli hale gelecektir.

Bursa'da hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli görünüyor. Günlük planlarınızı yaparken bu güzel havayı değerlendirmeyi unutmayın.

İran 'esir aldık' dedi, ABD yalanladı!
Eski eşinden çocuğunu almaya giden adam, silahla vurularak ağır yaralandı

