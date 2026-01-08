Bursa Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 14 derece civarında. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. Ancak, hava daha bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hafif yağışlar sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarına gerileyecek. Sağanak yağışlar görülecek.

Rüzgarlar gün boyunca orta şiddette esecek. Sabah saatlerinde rüzgar hızı yaklaşık 23 km/saat. Güney yönünden esiyor. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 30 km/saat seviyelerine çıkacak. Yine güney yönünde esecek. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 26 km/saat seviyelerinde. Bu sefer güneybatı yönünden esiyor. Gece saatlerinde rüzgar hızı 13 km/saat seviyelerine düşecek. Güneybatı yönünde devam edecek.

Nem oranı gün boyunca yüksek kalacak. Sabah saatlerinde nem oranı %76 seviyesinde. Gündüz %78 olacak. Akşam saatlerinde %85, gece saatlerinde ise %89 seviyesine yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olmayı sürdürecek. 9 Ocak 2026 Cuma günü daha soğuk bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 4 derece civarında olacak. Hafif yağışlar görülecek. 10 Ocak 2026 Cumartesi biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 11 derece olacak. Hafif yağışlar devam edecek. 11 Ocak 2026 Pazar günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 12 derece civarında olurken, şiddetli yağışlar görülecek.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalı. 8 Ocak Perşembe günü dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Bursa'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Sabah ve akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava daha bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önem arz ediyor.