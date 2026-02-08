HABER

Bursa Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 8 Şubat 2026 Pazar günü aralıklarla yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 10 ile 17 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağmurlar görülmesi öngörülüyor. İlerleyen günlerde, 9 Şubat'ta orta kuvvetli yağmurlar, 10 Şubat'ta hafif yağmur ve 11 Şubat'ta bölgesel düzensiz yağmurlar etkili olacak. Yüksek nem oranı, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanları etkileyebilir. Dışarıda şemsiye veya yağmurluk taşımak önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Bursa'da, 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu aralıklarla yağışlı olacak. Sıcaklık, 10 ile 17 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı, 10-11 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık, 14-15 dereceye yükselecek. Yağışların hafiflemesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık, 12-13 derece seviyesine düşecek. Yağışların yeniden başlaması bekleniyor. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgarın hafif kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

İlerleyen günlerde Bursa'da hava durumu değişecek. 9 Şubat Pazartesi günü orta kuvvetli yağmurlar görülecek. 10 Şubat Salı günü hafif yağmur etkili olacak. 11 Şubat Çarşamba günü bölgesel düzensiz yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 9 Şubat'ta 6-13 derece arasında olacak. 10 Şubat'ta 4-12 derece, 11 Şubat'ta ise 8-18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde yağışlı hava koşulları etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalıdır. Rüzgar hafif kuvvette esecek. Ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

