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Bursa Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü sıcaklık 16 ile 23 derece arasında değişecek ve güneşli bir hava bekleniyor. İlerleyen günlerde ise 10 Ağustos'ta 16 ile 25 derece, 11 ve 12 Ağustos'ta ise 15 ile 27 derece arasında sıcaklıklar görülecek. Bu tarihlerde ani yağışlar yaşanabilir. Özellikle yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır.

Bursa Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bursa'da, 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklık 16 ile 23 derece arasında değişecek. Bu durum, Bursa'daki hava durumu hakkında iyi bir bilgi veriyor.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 16 ile 25 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 11 ve 12 Ağustos'ta ise sıcaklık 15 ile 27 derece arasında değişecek. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Bursa'da bu dönemde hava durumu 15 ile 27 derece arasında değişen sıcaklıklarla olacak. Güneşli günlerin yanı sıra zaman zaman yağışlı da görülecek. Bu nedenle, özellikle 11 ve 12 Ağustos'ta yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olur. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur.

Hava sıcaklıkları 15 ile 27 derece arasında değişeceğinden, kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek de gün boyu rahat etmenizi sağlar.

Bursa'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 16 ile 23 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde özellikle 11 ve 12 Ağustos'ta yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, Bursa'da geçireceğiniz günleri daha konforlu hale getirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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