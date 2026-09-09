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Bursa Hava Durumu! 09 Eylül Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 09 Eylül 2026 tarihi, sonbahar mevsiminin etkilerini hissettiriyor. Bugün hava durumu, yumuşak sıcaklık ve hafif serinlik ile açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Sabah saatlerinde kısa süreli yağmurlar görüldü. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif yağış bekleniyor ancak dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması öneriliyor. Gardırop hazırlıkları da önemli.

Bursa Hava Durumu! 09 Eylül Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 09 Eylül 2026. Bursa'da hava durumu yumuşak bir sonbahar akşamı sunuyor. Gün içinde sıcaklık 20 derece civarında. Hafif serin hava ile güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. Sabah saatlerinde kısa süreli hafif yağışlar görüldü. Yağmurlar, gün ortasına kadar bulutlu bir gökyüzüne dönüştü. Bursa'daki hava, açık havada vakit geçirmek isteyenler için elverişli. Sakin bir gün geçirmeniz mümkün.

Bursa'nın iklimi, sonbahara yaklaşırken keyifli bir dönemi işaret ediyor. Bugünkü hava durumu, doğanın canlandığını hissettiriyor. Açık hava etkinlikleri ve piknik için ideal bir gün var. Ancak, gün sonunda sıcaklık biraz düşecek. Dışarıda vakit geçirenlerin sıcak tutacak giysiler tercih etmesi faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da ilgi çekiyor. Bursa'da sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu hafta sonunda bir serinlik hissedileceği öngörülüyor. Geceleri sıcaklık düşerken, gündüz güneşin sıcaklığı hissedilecek. Cumartesi günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların kısa sürede geçeceği tahmin ediliyor. Ardından hava durumu tekrar düzelecek.

Bursa'da dışarıda vakit geçirecek olanlar, hava durumunu göz önünde bulundurmalı. Program yaparken ceket veya hafif kat kat giysi almayı düşünebilirsiniz. Yoğun yağış beklenmediği için şemsiye almanıza gerek yok. Ancak, aniden beliren bir yağış olabilir. Sonbaharın belirsizlikleri, açık hava etkinlikleri planlarken dikkate alınmalı.

Bursa'daki bugünkü hava durumu, dış mekan aktivitesi için rahat bir ortam sunuyor. Önümüzdeki günlerde serin hava akımlarına karşı hazırlıklı olun. Gardırobunuzu gözden geçirmenizde fayda var. İyi hava koşullarını değerlendirin. Serin havanın tadını çıkarma fırsatını kaçırmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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