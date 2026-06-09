Bursa Hava Durumu! 09 Haziran Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 26-27 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 21 dereceyi bulacak. Öğle saatlerinde ise 27 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı %65 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 7 km/s civarında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 26-27 derece arasında olacak. 11 Haziran Perşembe günü ise 27-28 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik sıcaklık değerleriyle uyumlu. Nem oranında ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik olmayacak. Nem oranı %65 civarında kalacak. Rüzgar hızı 7-8 km/s seviyelerinde olacak.

Açık hava etkinlikleri planlamak için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Güneş ışınları öğle saatlerinde dik açıyla gelir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeye özen gösterin. Bursa'daki hava durumunu en iyi şekilde değerlendirmek için bu önerilere dikkat etmelisiniz.