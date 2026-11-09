Bursa Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 9 Kasım 2026 tarihinde hava durumu tipik Anadolu iklimi özelliği taşıyor. Sonbaharın ortasında, bugünkü hava oldukça keyifli geçecek. Şehrin dağları ve yeşil alanları, 20 derece civarında bir sıcaklıkla güzel bir manzara sunuyor. Güneş nadiren bulutlar arasından çıkacak. Bu gün, Bursalıların açık hava aktiviteleri için ideal bir fırsat sunuyor.

Hava durumu merak edenler için sabah sıcaklığı 19 derece civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık hafif bir artışla 22 dereceye ulaşacak. Öğleden sonra hafif bir rüzgar, bunaltıcı havayı önleyecek. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, hafif bir ceket veya hırka bulundurmalı. Çocuklar ve yaşlılar için soğuk algınlığı riski göz önünde bulundurulmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Bursa'da değişken olacak. 10 ve 11 Kasım tarihlerinde sıcaklık 18-21 derece arasında değişecek. Bu günlerde sabah serin, öğleden sonra ılıman hava yaşanacak. 12 Kasım'dan itibaren hava kapalı hale gelecek. Yağışlı günler bekleniyor, bu nedenle açık hava planları için hava koşulları göz önünde bulundurulmalı. Dış mekan etkinliklerinin yağışlardan etkilenmesi muhtemel.

Hava durumuna uyum sağlamak için güncel tahminleri takip etmek iyi bir fikir. Yağışlı günler için şemsiyenizi eksik etmeyin. Yürüyüşlerinizi ve etkinliklerinizi sıcak saatlere kaydırmak akıllıca olabilir. Mevsim geçişlerinde sağlığınızı korumak için vitamin ağırlıklı beslenmeye dikkat edin. Yeterli sıvı alımını sağlamak da önemli. Bursa'da sonbahar dönemi, kapalı günler olsa da şehrin güzelliklerini keşfetmek için fırsatlar sunmaya devam ediyor.