HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava soğuk ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklık 4 dereceye çıkacakken, akşam saatlerinde bu değer sıfırın altına inecek. Güney yönünden esecek rüzgar, havayı daha da soğutabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar ılımanlaşacak. Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu koşullarda kalın giysilerle dışarı çıkmak, dikkatli olmak ve ısınma önlemleri almak oldukça önemlidir.

Bursa Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, Bursa'da hava soğuk olacak. Hava durumu yağışlı geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Bu nedenle, Bursa'da hava soğuk ve yağışlı diyebiliriz.

Rüzgar, güney yönünden saatte 10 km hızla esecek. Bu durum, havanın daha da soğumasına neden olabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. Cumartesi günü sıcaklık 11 derece civarına yükselecek. Pazar günü sıcaklık 9 derece civarında olacak. Fakat Pazar günü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken kalın, su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Bu, üşümemenize yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde yolda kayma riski artar. Araç kullanırken hızınızı azaltmalısınız. Evdeyseniz, pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. Bu, ısınma maliyetlerinizi düşürür. Ayrıca daha konforlu bir ortam sağlar.

Özetle, Bursa'da bugün hava soğuk ve yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. Ancak Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Uygun giyinmek ve dikkatli olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekol TV'ye 'kara para' soruşturması mı başlatıldı? Ersan Şen'den ilk açıklamaEkol TV'ye 'kara para' soruşturması mı başlatıldı? Ersan Şen'den ilk açıklama
Ateşkes ilan edildi, süre verildiAteşkes ilan edildi, süre verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.