Bursa Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, Bursa'da hava soğuk olacak. Hava durumu yağışlı geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Bu nedenle, Bursa'da hava soğuk ve yağışlı diyebiliriz.

Rüzgar, güney yönünden saatte 10 km hızla esecek. Bu durum, havanın daha da soğumasına neden olabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. Cumartesi günü sıcaklık 11 derece civarına yükselecek. Pazar günü sıcaklık 9 derece civarında olacak. Fakat Pazar günü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken kalın, su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Bu, üşümemenize yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde yolda kayma riski artar. Araç kullanırken hızınızı azaltmalısınız. Evdeyseniz, pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. Bu, ısınma maliyetlerinizi düşürür. Ayrıca daha konforlu bir ortam sağlar.

Özetle, Bursa'da bugün hava soğuk ve yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. Ancak Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Uygun giyinmek ve dikkatli olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.