Bursa Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 10 Aralık 2025'te hava durumu bulutlu geçiyor ve sıcaklık 3 ile 10 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hafif yağmur bekleniyor. Nem oranının yüksek olmasıyla birlikte rüzgarlar hafif esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişim gösterecek. 11 Aralık'ta hafif yağmurlar, 12 Aralık'ta ise güneşli havalar bekleniyor. Hava serin ve yağışlı olacağı için uygun giyinmek önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü Bursa'da hava durumu genel olarak bulutlu. Sıcaklık 3 ile 10 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif yağmurlar bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarlar hafif şiddette esecek. Bursa'daki hava durumu serin ve nemli bir atmosfer sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Aralık Perşembe günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 12 Aralık Cuma günü ise güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 0 ile 12 derece arasında değişim gösterecek. 13 Aralık Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık -1 ile 10 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşulları serin ve zaman zaman yağmurlu olacak.

Bu hava koşullarına uygun giysiler tercih etmeniz faydalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak elbiseler seçmelisiniz. Yağmur ihtimaline karşı yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var. Rüzgarlar hafif olacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak iyi bir fikirdir.

