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Bursa Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 10 Ekim 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Güneşli başlayan gün, akşam saatlerinde bulutlu ve serin hale gelecek. Hava sıcaklıkları 19-22 derece arasında seyrediyor, bu nedenle dışarıda vakit geçirenlerin üst giysi alması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava beklentisi var. Bursa'nın iklim koşullarını dikkate almak, açık hava etkinliklerinin planlanması açısından önem taşıyor. Güncel hava durumu takip edilmeli.

Bursa Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 10 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde Bursa'da hava durumu değişken. Sabah güneşli başlayan Bursa, gün ortasında bulutlu ve serin hale gelecek. Hava durumu 19-22 derece arasında seyrediyor. Bursa sakinleri, dışarıda zaman geçirecek olanlar, hafif bir üst giysi almak isteyebilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman olsa da, akşam saatlerinde serin rüzgarlar etkili olabilir.

Bursa'nın hava durumu, yıllık iklim koşullarını yansıtıyor. İlkbahar dönemi, genellikle sıcak bir iklim sunar. Bu dönemdeki serinlik, yanıltıcı olmamalı. Güneşli bir başlangıç olsa da, akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Dışarıda vakit geçirenler hazırlıksız kalabilir. Günün erken saatlerinde plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve serin olacak. Özellikle 11 Ekim'den itibaren, Bursa üzerinde bulutlu hava etkili olacak. Zaman zaman hafif yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 18-21 derece arasında dalgalanacak. Bu, geçen haftalara göre soğuma anlamına geliyor. Dışarıda uzun süre vakit geçirenler, uygun şekilde giyinmeli.

Bursa'nın hava durumu dikkat gerektirir. Yağışlı hava, dış etkinlikleri etkileyebilir. Trafik durumunda da değişiklikler görülebilir. Bu nedenle, hava durumunu takip etmek önemli. Şemsiye ya da yağmurluk gibi malzemeler, dışarıda zaman geçirirken konfor sağlar. Hava değişiminin sağlık etkilerini önlemek için bağışıklık sistemine yönelik önlemler almak faydalıdır.

Bursa'nın hava durumu bugün güneşli bir başlangıçla başlıyor. Ancak akşam saatlerinde serin rüzgarlar ve bulutlu hava etkili olacak. Önümüzdeki günlerde yoğun yağışlı hava bekleniyor. Dışarıda hazırlıklı olmak, hava şartlarına uygun giyinmek önem taşıyor. Güncel hava koşullarını takip etmek, günlük yaşam ve sağlık için öncelikli olmalı. Bu basit önlemlerle daha konforlu bir gün geçirmek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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