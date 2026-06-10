Bursa Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba, Bursa'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 26 ile 28 derece arasında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 11 ile 15 derece arasında olması öngörülüyor. Nem oranı %79 civarında olacak. Rüzgar saatte 3 km hızla esecek. Bu koşullar, hava durumunun ılık ve keyifli geçeceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları, 11 ve 12 Haziran tarihlerinde güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklık gündüz 27 ile 28 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık ise 11 ile 12 derece dolaylarında olacak. Ancak, 13 Haziran Cumartesi günü hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Yer yer sağanaklarla gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında, gece ise 12 derece dolaylarında olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde, özellikle 13 Haziran'da beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı korunmak için bu önlem yardımcı olabilir. Hava koşullarını düzenli takip etmek gerekir. Planlarınızı bu bilgilere göre ayarlamak, olası sürprizlerden kaçınmanıza olanak tanır.

Genel olarak, Bursa'daki hava sıcak ve güneşli olacak. Ancak, 13 Haziran'da beklenen yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı bu duruma göre düzenlemek şart. Hava durumunu düzenli takip etmek ise olası sürprizlerden kaçınmanıza yardımcı olacaktır.