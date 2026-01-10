Bursa Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 10 Ocak 2026 Cumartesi. Bursa'da hava durumu sıcak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 7 ile 8 derece civarında olacak. Hava genellikle açık. Yağış beklenmiyor. Rüzgarın hızı 25 kilometre saatte olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Ocak Pazar günü sıcaklık 8 ile 9 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 2 ile 3 derece arasında ölçülecek. Hafif kar yağışı görülebilir.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 11 ve 12 Ocak tarihlerinde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz.