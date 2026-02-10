HABER

Bursa Hava Durumu! 10 Şubat Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da, 10 Şubat 2026 tarihinde hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sabah hava sıcaklığı 0.5 derece ölçülürken, gün içinde 7 dereceye yükselebilir. Hissedilen sıcaklığın -2.7 dereceye düşmesi bekleniyor. Yağışlar, barajlardaki su seviyelerini artırıyor. Bursa'da yaşayanlar, hava koşullarını takip etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve hafif yağışların görülmesi olası.

Simay Özmen

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Sabah erken saatlerde hava sıcaklığı 0.5 derece civarında ölçülüyor. Gün içinde sıcaklığın 7 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -2.7 dereceye kadar düşebilir. Nem oranı %88 seviyelerinde. Rüzgar hızı 5.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:03. Gün batımı ise 18:34 olarak hesaplandı.

Bursa'da son günlerde yağışlı hava koşulları etkili. Özellikle barajlardaki su seviyelerinin yükselmesi açısından bu yağışlar çok önemli. Bursa'da yaşayanların hava durumunu takip etmeleri gerekiyor. Gerekli önlemleri almaları önemli bir konu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığının 11 dereceye yükselmesi bekleniyor. Hafif yağışların görülmesi mümkün. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklık 12 dereceye çıkacak. Hafif çiseleyen yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. 13 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklığının 9 derece olacağı öngörülüyor. Hafif çiseleyen yağmur devam edebilir.

Bu dönemde Bursa'da yaşayanların hava koşullarına uygun giyinmeleri gerekiyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Barajlardaki su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle su baskınlarına karşı tedbir alınmalı. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmek, olası olumsuz durumlardan korunmanıza yardımcı olur.

