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Bursa Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve keyifli geçecek. Sıcaklık 20 ile 26 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 11 ile 13 dereceye düşecek. Nem oranı %29 ile %82 arasında değişecek. Rüzgar hızı 18 km/s’ten 6 km/s’ye kadar düşecek. Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Unutmayın, gün ortasında aşırı güneşten korunmak önemlidir.

Bursa Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa'da hava durumu 10 Temmuz 2026 Cuma günü oldukça keyifli. Gün boyunca hava, genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 26 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 ile 13 derece arasında düşecek. Nem oranı, gün boyunca %29 ile %82 arasında değişecek. Rüzgar hızı 18 km/s ile 6 km/s arasında olacak. Bugünkü hava durumu ılıman ve rahatlatıcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıkları 13 ile 29 derece arasında olacak. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklıklar 13 ile 30 derece arasında tahmin ediliyor. Hava koşulları, genel olarak güneşli ve ılıman olacak.

Güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmanız da önerilir. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmamak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Sabah ve akşam serinliğine karşılık hazırlıklı olmak için yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Böylece Bursa'daki hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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