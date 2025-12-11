HABER

Bursa Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü serin ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 10 derece, gece ise 4 dereceye düşecek. Rüzgar 10 km/saat hızla eserken, nem oranı %82 seviyesinde kalacak. 12 Aralık Cuma günü hava açık ve güneşli olacak, fakat sonraki günlerde sıcaklık değişkenliği devam edecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve şemsiye almak önemli. Hava koşullarına uygun giyinmek, konforunuzu artıracak.

Taner Şahin

Bursa'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 4 derece civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 10 km/saat düzeyinde kalacak. Nem oranı ise %82 civarında olacak. Bu koşullarda, Bursa'da hafif yağmurlu ve serin bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Aralık Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek. 13 Aralık Cumartesi günü hava yine açık kalacak. Sıcaklık 3 ile 13 derece arasında olacak. 14 Aralık Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile 12 derece arasında değişecek. Genel olarak serin ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınıza bir şemsiye almak da önemlidir. Nem oranının yüksek olması, havanın daha soğuk hissedilmesine yol açacaktır. Vücut ısınızı korumak için uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin. Rüzgar etkili olacak. Rüzgar geçirmez giysiler tercih etmek sizi daha rahat hissettirecektir.

Bursa'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve hafif yağmurlu olacak. Uygun giyinmek ve hava koşullarına hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.

