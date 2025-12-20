Meteoroloji il il açıkladı: 36 kente sağanak ve kar yağışı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SAĞANAK VE KAR GELİYOR

Hafta başından itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kırıkkale ve Yozgat'a karla karışık yağmur ve kar; Aksaray, Amasya, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Uşak, Denizli, Muğla, Isparta, Karaman, Mersin, Nevşehir, Kırşehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ise sağanak yağış beklenmekte.