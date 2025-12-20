HABER

Meteoroloji il il açıkladı: 36 kente sağanak ve kar yağışı geliyor!

Aralık ayının sonuna doğru yaklaşılırken uzmanlardan yılbaşında kar yağma olasılığının yüksek olduğunu işaret etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yağışlı hava bu gece saatlerinde Ege Denizi üzerinden yurda giriş yapacak ve pazar gününden itibaren iç ve kuzey kesimleri etkisi altına alacak. Yeni haftada 9 kentte kar ve karla karışık yağmur beklenirken, 27 kenti ise sağanak yağış etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SAĞANAK VE KAR GELİYOR

Hafta başından itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kırıkkale ve Yozgat'a karla karışık yağmur ve kar; Aksaray, Amasya, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Uşak, Denizli, Muğla, Isparta, Karaman, Mersin, Nevşehir, Kırşehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ise sağanak yağış beklenmekte.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
