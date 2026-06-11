Bursa Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Haziran 2026 Perşembe. Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı olacaktır. Hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında. Öğle saatlerinde ise 27 - 29 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 km/s civarında. Nem oranı %75 civarında. Bu güzel koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde olacak. 12 Haziran Cuma günü, hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. 13 Haziran Cumartesi günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 22 - 23 derece civarına düşecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 14 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 23 derece civarında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde hava sıcaklıkları artacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Serinlemek için bol su içmeyi unutmayın. Hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olacağı için rahatsızlık yaşanmayacaktır. Bursa'da hava durumu elverişli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir dönem geçecek.