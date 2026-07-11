Bursa Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Bursa'da hava oldukça güzel. Gün boyunca hava sıcaklığı 28 ile 32 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 25 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı düşük. Bu durum, hava kalitesini artırıyor. Rüzgar hafif esiyor. Hızı yaklaşık 5 km/s. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 30 ile 34 derece arasında olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklığın 32 ile 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 14 Temmuz Salı günü 30 ile 33 derece arasında bir sıcaklık öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak.

Bursa'da bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Bol su içmeniz faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmesi önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak iyi bir fikirdir. Bu saat aralığı 11:00 ile 16:00 arasındadır. Gerekirse şapka ve güneş kremi kullanmak da koruma sağlar. Böylece sağlığınızı korur, yazın tadını çıkarabilirsiniz.