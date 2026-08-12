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Bursa Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 12 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah güneşli geçen hava, öğle saatlerinde yerel sağanaklarla birlikle gök gürültüsüne de sahne olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde ani hava değişiklikleri bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava daha stabil hale gelecek. 13 Ağustos Perşembe güneşli bir gün sunarken, 14 Ağustos günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Bursa Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava genellikle güneşli. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanaklar bekleniyor. Gök gürültülü sağanaklar da yaşanabilir. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarında ani değişiklikler olabilir.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu daha stabil olacak. 13 Ağustos Perşembe hedeflerde hava güneşli. Sıcaklık 24 derece civarında olacak. 14 Ağustos Cuma günü yer yer sağanaklar görülebilir. Bu günde sıcaklık 22 derece civarında olacak. 15 Ağustos Cumartesi hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık yine 22 derece civarında seyredecek.

Bugün Bursa'da hava durumu değişken olacağı için dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek de iyi bir seçenek. Özellikle öğle saatlerinden sonra hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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