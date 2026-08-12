Plajdaki hırsız edebiyat öğretmeniymiş! Ele geçirilenler dikkat çekti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son günlerde plajlarda yaşanan hırsızlık olayları jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, olayların arkasında olduğu değerlendirilen 47 yaşındaki T.O.'yu takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan teknik ve saha çalışmasının ardından şüpheli, yeni bir hırsızlık girişimi sırasında suçüstü yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

EDEBİYAT ÖĞRETMENİYMİŞ

Yeni Asır'ın haberine göre; edebiyat öğretmeni olduğu öğrenilen şüphelinin üzerinde ve aracında yaklaşık 3 milyon 850 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve elektronik eşya ele geçirildi.