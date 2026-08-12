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Plajdaki hırsız edebiyat öğretmeniymiş! Ele geçirilenler dikkat çekti

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Devrim Karadağ

Kuşadası'ndaki plajlarda hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Söz konusu şüphelinin edebiyat öğretmeni olduğu ortaya çıkarken, üzerinden ve aracında büyük değerlerde ziynet, döviz ve elektronik eşya bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son günlerde plajlarda yaşanan hırsızlık olayları jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, olayların arkasında olduğu değerlendirilen 47 yaşındaki T.O.'yu takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan teknik ve saha çalışmasının ardından şüpheli, yeni bir hırsızlık girişimi sırasında suçüstü yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

EDEBİYAT ÖĞRETMENİYMİŞ

Yeni Asır'ın haberine göre; edebiyat öğretmeni olduğu öğrenilen şüphelinin üzerinde ve aracında yaklaşık 3 milyon 850 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve elektronik eşya ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Hırsız Öğretmen
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yazıklar olsun, birde çocukları sana emanet ediyorlar ilim irfan öğrensin diye
okulda çocuklarında nelerini alıyordu acaba
O, sözde;''edebiyat öğretmenliği''ne de hangi usulsüzlüklerle girmiştir kimbilir!!!???..
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