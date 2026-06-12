Bursa Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27-28 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 26-27 derece arasında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %71 civarlarında olacak. Bu güzel havada Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz.

13 Haziran Cumartesi günü hava daha serin geçecek. Gündüz sıcaklıkları 22-23 derece olacak. Gece ise sıcaklık 13-14 derece civarına düşecek. 14 Haziran Pazar günü de hava güneşli kalacak. Bu günde gündüz sıcaklıkları 22-23 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 10-11 derece seviyesinde olacak. 15 Haziran Pazartesi günü hava biraz daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-29 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 14-15 derece civarında kalacak. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunacak.

Bursa'da bu hafta hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeni ile güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Akşam saatlerinde hava serin olabilecektir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Böylece Bursa'nın keyfini çıkarırken sağlığınızı koruyabilirsiniz.