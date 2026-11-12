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Bursa Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü hava durumu ilgi çekici. Sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Sabah serin ve hafif bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde güneş kendini göstermeye başlayacak. Ancak akşam saatlerinde serinlik artacak ve hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Dışarıda zaman geçirenlerin hazırlıklı olması, hava durumunun değişkenlik göstereceğini unutmaması gerekiyor.

Bursa Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün Bursa'da, 12 Kasım 2026 Perşembe günü, hava durumu dikkat çekici. Sıcaklığın 20 derece civarında olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinde hafif bulutlu ve serin bir hava bulunuyor. Gün ortasında güneşin daha fazla kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğleden sonra yer yer yoğun bulutlar oluşacak. Bununla birlikte, hafif yağışlı hava etkili olacak. Dışarıda zaman geçirenlerin hazırlıklı olması gerekiyor.

Dışarı çıkmayı planlayanlar için hava durumu inişli çıkışlı olacak. Özellikle akşam saatlerinde serin bir hava hakim olacak. Dışarıda kalın giysilere ihtiyaç duyulabilir. Gün boyunca güneş yer yer görünecek. Yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var. Havanın değişkenliği, doğal güzellikleri keşfedenler için dikkat gerektiriyor. Günlük işlerini yürütenler de buna dikkat etmeli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nedir? Cuma günü bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi ise daha fazla güneş ışığı ile ılıman bir hava yaşanacak. Sıcaklıklar yaklaşık olarak 21 derece civarında olacak. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler için keyifli bir zaman olabilir. Ancak Pazar günü yağışlı hava koşulları geri dönecek. Bu nedenle hava durumunu takip etmekte fayda var. Hava durumu incelemeleri, etkinliklerinizi planlamanızı kolaylaştıracak.

Bursa’nın hava koşullarına göre dışarıda vakit geçirirken önlem almak önemli. Yağışlı havalarda ıslak zeminlerde kayma tehlikesine karşı dikkatli olunmalı. Ayakkabıları seçerken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca kalın kıyafetler giyilmesi ani sıcaklık değişimlerinde korunmayı sağlayacak. Temiz hava almak isteyebilirsiniz. Ancak havanın ne zaman değişebileceğini düşünerek planlarınızı esnek yapmalısınız.

Bursa hava durumu, güncel hava şartları hakkında bilgi veriyor. 12 Kasım 2026 tarihinde, bulutlar ve hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Bu durum, şehir hayatının dinamiklerini etkiliyor. Hava durumuna dikkat ederek, gelecek haftalarda keyifli zaman geçirmeniz için doğru adımları atın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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