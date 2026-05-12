Bursa Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu bugünkü tarih itibarıyla oldukça keyifli. 12 Mayıs 2026 Salı gününde hava sıcaklığı 25 - 28 derece civarında olacak. Hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu. Rüzgar hafif esiyor. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %39 civarında. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 13 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı 16 - 23 derece arasında olacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Perşembe günü hava sıcaklığı 12 - 17 derece arasında seyredecek. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Cuma günü ise sıcaklık 12 - 20 derece arasında olacak. Yine hafif yağışların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemli. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız iyi olur. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı uygun kıyafetler seçin. Böylece üşümekten korunabilirsiniz. Hava koşullarını takip etmek planlamalarınızı etkileyecektir. Bu nedenle düzenli olarak hava durumu kontrolü yapmanızı öneririm.