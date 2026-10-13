HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 13 Ekim Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'daki 13 Ekim hava durumu, keyifli bir gün geçirecekleri müjdelerken, sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hafif bulutlu bir hava, gün içinde serin etkiler yaratabilir fakat ilerleyen saatlerde güneşin daha fazla yüzünü göstermesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık değişkenliği ve olası yağışlarla, hava durumu ziyaret planlarını etkileyebilir. Bu sebeple dışarıda olanlar kat kat giyinmeli ve yanlarına şemsiye almayı unutmamalıdır.

Bursa Hava Durumu! 13 Ekim Salı Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bursa hava durumu, 13 Ekim Salı 2026 tarihinde keyifli bir gün sunacak. Şehir genelinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava hafif bulutlu. Bu durum, gün içinde serinleyecek bir etki yaratabilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde güneşin daha fazla yüzünü göstermesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde hafif bir soğuk hissedilebilir. Gün boyunca sıcaklık daha ılık bir atmosfere dönüşecek. Dışarıda zaman geçirenler için bu oldukça uygun. Bursa, bahar tadında bir gün yaşayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karışık bir tablo çıkaracak. Çarşamba günü sıcaklık 19 derecede başlayacak. Perşembe ve Cuma günleri 22 dereceye kadar yükselebilecek. Ancak bu günler bulutlu geçecek ve yer yer hafif yağış bekleniyor. Bursa'nın güzelliklerini görmek isteyenlerin dikkatli olması faydalı. Bu süreçte, kat kat giyinmek akıllıca bir strateji. Havaların değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Şemsiyeleri yanınıza almakta yarar var.

Dışarıda planlı aktiviteler yapanlar hava durumunu göz önünde bulundurmalı. Sıcaklık değişkenlik gösterecek. Hafif rüzgarların etkili olması bekleniyor. Uzun süre dışarıda kalmayı planlayanlar mevsime uygun giysiler tercih edebilir. Serin havalardan etkilenmemek için bu önemli. Ayrıca akşam saatlerinde hava serinleyecek. Yanınızda her zaman yedekte bir kazak bulundurmak faydalı olabilir.

Bursa'daki 13 Ekim hava durumu keyifli geçecek. Ancak önümüzdeki günlerdeki değişimleri de dikkate almak gerek. Hava durumu, ziyaret planlarında önemli bir faktör olacak. Gün içinde hava koşullarını güncel olarak takip etmek faydalı. Keyifli bir Bursa gününde, harika vakit geçirmenizi dilerim!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!
Polis baskınında çatışma! Teslim olmadı, intihar ettiPolis baskınında çatışma! Teslim olmadı, intihar etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Köyde silahlı katliam: Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

Köyde silahlı katliam: Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

Sidiki Cherif'ten rüya performans! Premier Lig'de hesabı açtı

Sidiki Cherif'ten rüya performans! Premier Lig'de hesabı açtı

Çeşme'deki evi gündem oldu! Marina manzarası mest etti

Çeşme'deki evi gündem oldu! Marina manzarası mest etti

20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.