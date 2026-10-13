Bursa Hava Durumu! 13 Ekim Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa hava durumu, 13 Ekim Salı 2026 tarihinde keyifli bir gün sunacak. Şehir genelinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava hafif bulutlu. Bu durum, gün içinde serinleyecek bir etki yaratabilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde güneşin daha fazla yüzünü göstermesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde hafif bir soğuk hissedilebilir. Gün boyunca sıcaklık daha ılık bir atmosfere dönüşecek. Dışarıda zaman geçirenler için bu oldukça uygun. Bursa, bahar tadında bir gün yaşayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karışık bir tablo çıkaracak. Çarşamba günü sıcaklık 19 derecede başlayacak. Perşembe ve Cuma günleri 22 dereceye kadar yükselebilecek. Ancak bu günler bulutlu geçecek ve yer yer hafif yağış bekleniyor. Bursa'nın güzelliklerini görmek isteyenlerin dikkatli olması faydalı. Bu süreçte, kat kat giyinmek akıllıca bir strateji. Havaların değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Şemsiyeleri yanınıza almakta yarar var.

Dışarıda planlı aktiviteler yapanlar hava durumunu göz önünde bulundurmalı. Sıcaklık değişkenlik gösterecek. Hafif rüzgarların etkili olması bekleniyor. Uzun süre dışarıda kalmayı planlayanlar mevsime uygun giysiler tercih edebilir. Serin havalardan etkilenmemek için bu önemli. Ayrıca akşam saatlerinde hava serinleyecek. Yanınızda her zaman yedekte bir kazak bulundurmak faydalı olabilir.

Bursa'daki 13 Ekim hava durumu keyifli geçecek. Ancak önümüzdeki günlerdeki değişimleri de dikkate almak gerek. Hava durumu, ziyaret planlarında önemli bir faktör olacak. Gün içinde hava koşullarını güncel olarak takip etmek faydalı. Keyifli bir Bursa gününde, harika vakit geçirmenizi dilerim!