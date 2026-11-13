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Bursa Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa’da 13 Kasım 2026 itibarıyla hava durumu serin bir geçiş dönemini işaret ediyor. Bugün sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde yoğun bulutların etkili olması bekleniyor. Öğleyle beraber güneşin görünmesi mümkün. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 17 - 20 dereceye düşecek. Dışarı çıkacak olanların kıyafet seçimlerinde dikkatli olması önem taşırken, çocukların da uygun giydirilmesi gerekmektedir.

Bursa Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa’da bugün, 13 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu dikkat çekici. Şehir genelinde hakim olan hava koşulları kışa geçişi hissettiriyor. Bugün hava, hafif bir serinlik yaratıyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinden öğleye kadar yoğun bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra güneşin yüzünü gösterebileceği bir hava bekleniyor. Ancak akşam saatlerinde bulutlar tekrar yoğunlaşacak.

Bugünkü hava da rüzgar zaman zaman etkili olacak. Hafif esen rüzgar, havanın serinliğini artırabiliyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar, kıyafet tercihini güneşli anları göz önünde bulundurarak yapmalıdır. Bu, daha yararlı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek gibi görünüyor. Cumartesi ve pazar günlerinde sıcaklık biraz daha düşecek. Tahminler sıcaklığın 17 - 20 derece arasında seyredeceğini öngörüyor. Bursa halkının bu süreçte daha tedbirli olması gerekiyor. Kıyafet seçimlerinde sıcak tutacak parçalara yönelmek yararlı olabilir. Özellikle sabah saatlerinde serin havadan korunmak için kat kat giyinmekte fayda var.

Pazartesi günü ise güneşli anlar tekrar ön plana çıkacak. Fakat gökyüzüne yerleşen bulutlar gün içinde etkili olacak. Hava durumu bu şekilde seyrederken, çocuklu ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar var. Çocukların doğru giydirilmesi önemlidir. Ayrıca, hava koşullarına uygun ortamlarda zaman geçirmeleri sağlığı açısından gereklidir.

Hava durumu ve önümüzdeki günler için yapılan tahminler Bursa sakinlerine bilgi veriyor. Dışarı çıkarken üstlerinizi hazırlamanız önemlidir. Bu, güneşli anlardan yararlanmanıza ve serin havadan korunmanıza yardımcı olur. Hava durumu gelişmelerini takip ederek, Bursa’da keyifli bir kış başlangıcı yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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