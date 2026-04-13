Bursa Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 13 Nisan 2026 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli geçiyor. Sıcaklık günü 16 derece civarında seyrederken, gece 3 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek ve nem oranı %35 olarak belirlendi. Gelecek günlerde de benzer hava durumu beklentileri var. Açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları gündemde, güneşten korunmak için güneş kremi kullanılması öneriliyor.

Seray Yalçın

Bugün, 13 Nisan 2026 Pazartesi, Bursa'da hava durumu açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 16 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı %35 civarında olacak. Yağış beklenmiyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü sıcaklık 20 dereceye yükselebilir. Çarşamba günü sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Perşembe günü ise sıcaklık 17 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğudan esmeye devam edecek. Nem oranı %40 civarında kalacak. Yağış beklenmiyor.

Açık hava etkinlikleri için güzel bir hava olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmalısınız. Güneş kremi kullanmayı unutmayın. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri uygun bir gün olacak.

hava durumu Bursa
