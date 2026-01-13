Bursa Hava Durumu! 13 Ocak Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında. Hissedilen sıcaklık -4 derece olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 dereceye çıkacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık -2 derece olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Hava bulutlu, hissedilen sıcaklık ise -3 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında kalacak. Karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık yine -3 derece olacak. Rüzgarın batı yönünden saatte 7 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %87, gündüz %71, akşam %78 ve gece %83 seviyelerinde olacak.

Bursa'da bugünkü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmak iyi bir fikir. Karla karışık yağmurlu hava, yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Bunun farkında olunmalı. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Hız limitlerine uyulmalıdır. Yürürken kayma riskine karşı tedbir alınmalıdır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Bursa'da hava kalitesi ise 46 olarak "İyi" seviyede olacak.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Açık bir hava hakim olacak. 16 Ocak Cuma günüse sıcaklık 12 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Hava koşullarına göre giyiminizi ve planlarınızı ayarlamanız faydalı olacaktır.