Öldürülmeden önce yaptığı yardım işaretiyle gündeme gelmişti: Verilen ceza belli oldu

Tokat'ta girdiği büfede yaptığı uluslararası yardım işaretiyle yadım isteyen kadın, büfe çalışanı işareti anlamayınca 2 saat sonra öldürülmüştü, bugün görülen karar duruşmasında cinayet zanlısına ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Tokat kent merkezinde 29 Mart 2025 tarihinde Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana gelen olayda; motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler Hatice Yalman ile Mustafa Koç'u yaralı olarak bulmuş. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GENÇ KIZI ÖLDÜRÜP KAZA SÜSÜ VERMİŞTİ

Yapılan incelemelerde Yalman'ın vücudunda kazaya bağlı olmayan darp izleri tespit edilmiş, 400 metre mesafede bulunan kanlı taşlardaki kan örneklerinin Yalman'a ait olduğu anlaşılmıştı.

Kaza soruşturması cinayet davasına dönüşürken, öldürülen kadının olaydan dakikalar önce girdiği bir büfede uluslararası yardım işareti yaptığı anlaşılmıştı.

BÜFE ÇALIŞANI YARDIM İŞARETİNİ ANLAMADI

Yalman'ın hayatını kaybetmesinden yaklaşık 2 saat önce Tokat merkezde bir büfede, uluslararası literatürde "yardım çağrısı" olarak bilinen el işaretini yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Kadına karşı kasten öldürme" davasının bugün görülen dördüncü duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya sanık Mustafa Koç ile birlikte tutuksuz yargılanan Ö. S., N. K., F. S., M. S., K. T., H.S. ve M. S., taraf avukatları ve Hatice Yalman'ın yakınları katıldı.

Hatice Yalman'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Koç, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan hiçbir indirim uygulanmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 7 sanık hakkında beraat kararı verildi.

06 Mart 2026
06 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

cinayet Tokat
