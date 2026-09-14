Bursa Hava Durumu! 14 Eylül Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

14 Eylül 2026 tarihinde Bursa'da hava durumu yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken değişim göstermeye başladı. Bugün sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Güneş sabah saatlerinde net bir şekilde parlıyor. Bu durum tatilciler ve doğa yürüyüşü severler için güzel bir sabah keyfi sunuyor. İlerleyen saatlerde bazı bölgelerde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarıda plan yapıyorsanız hazırlıklı olmalısınız.

Bursa'nın hava yapısı bazen sürprizler yapabiliyor. Sıcaklıkların bu denli değişkenlik gösterdiği bahar ve yaz aylarında hava durumu dikkat gerektiriyor. Dışarıda olmayı planlıyorsanız, yanınıza hafif bir yağış geçirmez mont almanızda fayda var. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Bu nedenle kalın giyinmek akıllıca bir tercih olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından değişiklikler bekleniyor. Bursa’nın iklimindeki dalgalanmalar genellikle sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Zaman zaman soğuk havaların da gelmesi muhtemel. Sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Hafta içerisinde açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet bulundurmaları önerilir.

Olası fırtınalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Hava durumlarını takip ederek ani değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Kendinizi koruyabilir ve dış mekan aktivitelerinizi keyifli hale getirebilirsiniz. Bursa'nın iklimine dair değişiklikleri izlemek önemlidir. Günlük hayatınızı bu değişikliklere göre şekillendirmek sağlığınızı korur. Hava durumu beklentilerini takip etmek her zaman faydalı olacaktır.