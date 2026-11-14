HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 14 Kasım 2026 Cumartesi günü, ortalama 20 derece sıcaklık hissediliyor. Ancak akşam saatlerinde hava serinleyecek. Dışarıda vakit geçirecek olanların kalın giysiler giymesi ve yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19-22 derece aralığında dalgalanacak. Bursa'nın hava durumu, kış hazırlıklarının yapılması için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Bursa Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü tipik bir kış gününe hazırlanıyor. Bugünkü hava durumu, şehirde orta düzeyde bir serinlik hissi veriyor. Havanın ortalama sıcaklığı 20 derece civarında. Akşam saatlerine doğru havanın daha da serinlemesi bekleniyor. Kent merkezinde hava durumu parçalı bulutlu. Çevre bölgelerde ise kapalı bir atmosfer hâkim. Dışarıda bulunmayı planlayanların, günün ilerleyen saatlerinde giyinmelerine dikkat etmesi önemli.

Bursa'nın iklim yapısı, günlük hava durumunu belirleyen önemli unsurlardan biridir. Bugünkü hava durumu mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık sunuyor. Açık alanlarda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar sağlanıyor. Akşam saatlerine doğru beklenen serin hava, kalın giysiler giymek gerektiğini gösteriyor. Hava durumu tahminlerine göre, gün içerisinde hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmadan önce yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak, konforu artıracaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Bursa'da daha soğuk ve yağışlı geçecek. Hafta başından itibaren sıcaklık 19-22 derece arasında dalgalanacak. Havada daha kapalı bir görüntü olması bekleniyor. Bu durum, kış hazırlıklarını gözden geçirmenin zamanının geldiğini gösteriyor. Kış mevsiminin etkileri hissedilmeye başlayacak. Kalın giysiler ve sıcak içecekler önemli hale gelecek. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalı. Sıcak tutacak giyimler tercih etmek akıllıca olacaktır.

Bursa’da 14 Kasım 2026 Cumartesi günü, havanın genel olarak 20 derece civarında olması ve akşama doğru serinleşmesi tahmin ediliyor. Doğru giyinmek, dışarıda keyfi artıracak. Yanınıza bir şemsiye almak ise faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha soğuyacak ve yağışlı geçecek. Bu süreçte hazırlıklı olmak, hava koşullarına uygun aktiviteler planlamak önemlidir. Bursa'da kış günlerinin tadını çıkarmak için bu önerilere dikkat etmelisiniz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK'dan 3 hissede 65 kişi hakkında suç duyurusuSPK'dan 3 hissede 65 kişi hakkında suç duyurusu
Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem PlanıUlusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.