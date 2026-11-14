Bursa Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü tipik bir kış gününe hazırlanıyor. Bugünkü hava durumu, şehirde orta düzeyde bir serinlik hissi veriyor. Havanın ortalama sıcaklığı 20 derece civarında. Akşam saatlerine doğru havanın daha da serinlemesi bekleniyor. Kent merkezinde hava durumu parçalı bulutlu. Çevre bölgelerde ise kapalı bir atmosfer hâkim. Dışarıda bulunmayı planlayanların, günün ilerleyen saatlerinde giyinmelerine dikkat etmesi önemli.

Bursa'nın iklim yapısı, günlük hava durumunu belirleyen önemli unsurlardan biridir. Bugünkü hava durumu mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık sunuyor. Açık alanlarda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar sağlanıyor. Akşam saatlerine doğru beklenen serin hava, kalın giysiler giymek gerektiğini gösteriyor. Hava durumu tahminlerine göre, gün içerisinde hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmadan önce yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak, konforu artıracaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Bursa'da daha soğuk ve yağışlı geçecek. Hafta başından itibaren sıcaklık 19-22 derece arasında dalgalanacak. Havada daha kapalı bir görüntü olması bekleniyor. Bu durum, kış hazırlıklarını gözden geçirmenin zamanının geldiğini gösteriyor. Kış mevsiminin etkileri hissedilmeye başlayacak. Kalın giysiler ve sıcak içecekler önemli hale gelecek. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalı. Sıcak tutacak giyimler tercih etmek akıllıca olacaktır.

Bursa’da 14 Kasım 2026 Cumartesi günü, havanın genel olarak 20 derece civarında olması ve akşama doğru serinleşmesi tahmin ediliyor. Doğru giyinmek, dışarıda keyfi artıracak. Yanınıza bir şemsiye almak ise faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha soğuyacak ve yağışlı geçecek. Bu süreçte hazırlıklı olmak, hava koşullarına uygun aktiviteler planlamak önemlidir. Bursa'da kış günlerinin tadını çıkarmak için bu önerilere dikkat etmelisiniz.