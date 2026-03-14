Bursa Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu alçak bulutların ardından biraz güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 - 11 derece civarında bekleniyor. Bu da Bursa'da serin ama yağışsız bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Mart Pazar günü alçak bulutlar etkili olacak. Hava sıcaklığı yine 10 - 11 derece civarında tahmin ediliyor. 16 Mart Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11 - 12 derece arasında seyredecek. 17 Mart Salı günü hava sıcaklığının 13 - 14 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Kısmen güneşli bir gün yaşanacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz güneşli saatlerde hafif bir mont veya ceket yeterli olabilir. Hava koşullarına bağlı olarak planlar esnek tutulmalı. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır.