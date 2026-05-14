Bursa Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Bursa'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 15 derece. Gece ise sıcaklık 5 ile 6 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hafif yağışların etkili olması bekleniyor. Rüzgar hızı 2 ile 3 km/saat civarında olacak.

Bursa'da bugünkü hava durumu sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır. Hafif yağışların etkili olabileceğini göz önünde bulundurun. Şemsiye veya su geçirmez bir giysi bulundurmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 15 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 20 ile 21 derece olacak. Gece sıcaklık ise 7 ile 8 derece civarında seyredecek. 16 Mayıs Cumartesi günü 25 ile 26 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı 14 ile 15 derece arasında olacak. 17 Mayıs Pazar günü gündüz 21 ile 22 derece olacak. Gece ise 10 ile 11 derece arasına düşecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve ılıman olacak.

Özellikle 16 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıklarının daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Güneşli bir gün geçireceğiz. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Aynı zamanda bol su içmeniz gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının artması alerjik reaksiyonları artırabilir. Alerjiye yatkın olanların gerekli önlemleri alması faydalı olacaktır.

Bursa'da 14 Mayıs Perşembe günü serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava ılıman ve güneşli olacak. Değişen hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.