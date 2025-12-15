HABER

Bursa Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 15 Aralık 2025 itibarıyla serin ve açık bir şekilde seyrediyor. Sıcaklık 6 ile 13 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer serin hava koşulları bekleniyor. 16-18 Aralık arasında sıcaklık aralığı 6 ile 16 derece arasında olacak. Yüksek nem oranı ve serin havada, uygun giysi tercih edilmesi ve cilt bakımı için nemlendirici kullanılması önem taşımaktadır.

Bursa Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 15 Aralık 2025 Pazartesi, Bursa'da hava durumu serin. Hava açık olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %83 civarında. Rüzgar hızı 4.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18. Gün batımı ise 17:40 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde serin kalacak. 16 Aralık Salı günü sıcaklık 6 ile 14 derece arasında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 7 ile 15 derece arasında değişecek. 18 Aralık Perşembe günü ise hava 8 ile 16 derece arasında seyredecek.

Serin hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanılması önerilir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde serin ve açık hava durumu devam edecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

