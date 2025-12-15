Bursa Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Aralık 2025 Pazartesi, Bursa'da hava durumu serin. Hava açık olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %83 civarında. Rüzgar hızı 4.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18. Gün batımı ise 17:40 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde serin kalacak. 16 Aralık Salı günü sıcaklık 6 ile 14 derece arasında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 7 ile 15 derece arasında değişecek. 18 Aralık Perşembe günü ise hava 8 ile 16 derece arasında seyredecek.

Serin hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanılması önerilir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde serin ve açık hava durumu devam edecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.