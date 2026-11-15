Bursa Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Bursa hava durumu nasıl?

15 Kasım 2026 tarihinde Bursa'da hava durumu güzel geçeceği sinyallerini veriyor. Sabah serin bir atmosfer var. Sıcaklık, genellikle 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatleri geldiğinde hava ısınacak. Beklenen sıcaklık, 20 derece civarına ulaşacak. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün. Güneş zaman zaman yüzünü gösterebilir.

Güneş, bulutların arasından ara ara süzülüyor. Hafif bir rüzgar esiyor. Genel olarak rahatlatıcı bir atmosfer hakim. Dışarıdakiler keyifli anlar yaşayacak. Doğa yürüyüşleri veya piknik planı yapanlar için ideal. Bu tür hava koşullarında hafif bir yağış olabilir. Dışarı çıkacak olanların bir şemsiye bulundurması akıllıca.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyirde devam edecek. Sıcaklıklar 18 ile 23 derece aralığında olacak. Gökyüzünde yer yer bulutlar olacak. Bulutlardan sızan güneş ışıkları görülecek. Ayrıca aralıklı yağışlar da mümkün. Bursa'nın doğasında farklı bir atmosfer yaratacak. Açık hava etkinlikleri için kıyafetlerden dikkatli olunmalı.

İklim değişiklikleri, sonbahar dönemlerinde ani hava değişimlerine yol açabiliyor. Akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak gerekiyor. Kalın bir hırka veya hafif bir mont ideal seçimler. Gün içinde sıcaklık dalgalanabilir. Kat kat giyinmek bu nedenle iyi bir fikir.

Bursa'da 15 Kasım 2026'da hava durumu keyifli bir tablo sunuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hava durumu planları yapıyorsanız tedbirli olmalısınız. Hafif yağış ihtimali nedeniyle dikkatli olun. Bursa'nın sonbahar güzelliklerini yaşamak için şu an çok uygun bir zaman.