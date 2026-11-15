HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 15 Kasım 2026 tarihinde hava durumu, güzel bir gün geçireceğiniz müjdesini veriyor. Sabah serinliğiyle başlayan günde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Güneş zaman zaman kendini gösterecek, hafif rüzgar ise atmosferi ferahlatacak. Dışarıda piknik veya doğa yürüyüşü planlayanlar için ideal koşullar oluşacak. Ancak beklenen hafif yağış sebebiyle şemsiye bulundurmakta fayda var. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek.

Bursa Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

15 Kasım 2026 tarihinde Bursa'da hava durumu güzel geçeceği sinyallerini veriyor. Sabah serin bir atmosfer var. Sıcaklık, genellikle 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatleri geldiğinde hava ısınacak. Beklenen sıcaklık, 20 derece civarına ulaşacak. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün. Güneş zaman zaman yüzünü gösterebilir.

Güneş, bulutların arasından ara ara süzülüyor. Hafif bir rüzgar esiyor. Genel olarak rahatlatıcı bir atmosfer hakim. Dışarıdakiler keyifli anlar yaşayacak. Doğa yürüyüşleri veya piknik planı yapanlar için ideal. Bu tür hava koşullarında hafif bir yağış olabilir. Dışarı çıkacak olanların bir şemsiye bulundurması akıllıca.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyirde devam edecek. Sıcaklıklar 18 ile 23 derece aralığında olacak. Gökyüzünde yer yer bulutlar olacak. Bulutlardan sızan güneş ışıkları görülecek. Ayrıca aralıklı yağışlar da mümkün. Bursa'nın doğasında farklı bir atmosfer yaratacak. Açık hava etkinlikleri için kıyafetlerden dikkatli olunmalı.

İklim değişiklikleri, sonbahar dönemlerinde ani hava değişimlerine yol açabiliyor. Akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak gerekiyor. Kalın bir hırka veya hafif bir mont ideal seçimler. Gün içinde sıcaklık dalgalanabilir. Kat kat giyinmek bu nedenle iyi bir fikir.

Bursa'da 15 Kasım 2026'da hava durumu keyifli bir tablo sunuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hava durumu planları yapıyorsanız tedbirli olmalısınız. Hafif yağış ihtimali nedeniyle dikkatli olun. Bursa'nın sonbahar güzelliklerini yaşamak için şu an çok uygun bir zaman.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecekABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecek
Alanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldıAlanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.