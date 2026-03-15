Bursa Hava Durumu! 15 Mart Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 15 Mart 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 - 3 derece civarındadır. Gündüz sıcaklık 8 - 9 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 - 5 derece seviyelerine düşecektir.

Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecektir. Gün boyunca nem oranı %85 - %90 arasında değişecektir. 16 Mart Pazartesi günü hafif yağış beklenmektedir. 17 Mart Salı günü ise değişken bulutluluk ile ılıman hava görülecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 9 - 13 derece arasında değişecektir. Bursa'da hava durumu genellikle ılımandır. Yağışsız bir dönem geçirmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Açık alanlarda, rüzgar koruyucu giysiler tercih edilebilir. Şemsiye kullanımı da önerilmektedir. Yüksek nem oranı alerjik bünyeler için rahatsızlık verebilir. Alerjiye yatkınsanız dışarı çıkarken uygun ilaçları bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve yağışsız kalacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğu belirlenmiştir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Sonuç olarak, Bursa'da 15 Mart Pazar günü güneşli ve ılıman bir hava beklentisi vardır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi muhtemeldir. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir fırsat bulunmaktadır.