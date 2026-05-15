HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli bir atmosfer sunacak. Gündüz sıcaklıklar 20 derece civarında, gece ise 7-8 derece arasında sürecek. Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları genellikle sıcaklık artışı göstererek Cumartesi 25-26 dereceye ulaşacak. Ancak Pazar günü hafif yağışlı hava bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu dikkate almayı unutmayın.

Bursa Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bursa'da 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 7 - 8 derece arasında bekleniyor. Bu nedenle Bursa'daki hava, "güzel ve ılıman" olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Cumartesi günü sıcaklık 25 - 26 dereceye yükselecek. Pazar günü ise 21 - 22 derece civarında olması tahmin ediliyor. Ancak, Pazar günü hafif yağışlı koşulların etkili olabileceği belirtiliyor. Pazartesi günü de hafif yağışların devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde ılıman ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Pazar ve Pazartesi günlerinde hafif yağışların beklendiğini unutmamalısınız. Açık hava planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almak faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde trafikte olumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. Ayrıca açık alanlarda iken yıldırım riski konusunda tedbirli olmanız önemlidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Ancak hafif yağışların beklendiği günlerde etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li 81 il başkanından ortak açıklama: “İzin vermeyeceğiz!”CHP'li 81 il başkanından ortak açıklama: “İzin vermeyeceğiz!”
Trump: "Başkan Şi muazzam başarılarım için beni tebrik etti"Trump: "Başkan Şi muazzam başarılarım için beni tebrik etti"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.