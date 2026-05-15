Bursa Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 7 - 8 derece arasında bekleniyor. Bu nedenle Bursa'daki hava, "güzel ve ılıman" olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Cumartesi günü sıcaklık 25 - 26 dereceye yükselecek. Pazar günü ise 21 - 22 derece civarında olması tahmin ediliyor. Ancak, Pazar günü hafif yağışlı koşulların etkili olabileceği belirtiliyor. Pazartesi günü de hafif yağışların devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde ılıman ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Pazar ve Pazartesi günlerinde hafif yağışların beklendiğini unutmamalısınız. Açık hava planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almak faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde trafikte olumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. Ayrıca açık alanlarda iken yıldırım riski konusunda tedbirli olmanız önemlidir.

