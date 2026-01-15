Bursa Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ocak 2026 Perşembe. Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 10 ile 12 derece civarında seyredecek. Bursa'daki hava durumu ılıman ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Ocak Cuma günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında değişecek. 17 Ocak Cumartesi günü, hava daha da soğuyacak. Sıcaklık 2 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor. 18 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında olacak. Karla karışık yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor.

Bu değişken hava koşulları önemli. Özellikle hafta sonu planları yapacaklar için dikkatli olunmalı. Dışarıda vakit geçirecekler sıcak tutacak kıyafetler giymeli. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olabilir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planları yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmakta fayda var.

Bursada 15 Ocak Perşembe günü ılıman ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Planlar yapılırken güncel hava durumunu takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da faydalıdır.