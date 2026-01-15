HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu, genellikle açık ve ılıman olarak öne çıkıyor. Sıcaklık 10 ile 12 derece arasında seyredecek. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 16 Ocak Cuma parçalı bulutlu, 17 Ocak Cumartesi ise soğuk ve hafif yağışlı olacak. Hafta sonu hava sıcaklığı 0 ile 4 derece arasında değişirken, karla karışık yağmur bekleniyor. Hava durumunu takip etmek önemli.

Bursa Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 15 Ocak 2026 Perşembe. Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 10 ile 12 derece civarında seyredecek. Bursa'daki hava durumu ılıman ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Ocak Cuma günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında değişecek. 17 Ocak Cumartesi günü, hava daha da soğuyacak. Sıcaklık 2 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor. 18 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında olacak. Karla karışık yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor.

Bu değişken hava koşulları önemli. Özellikle hafta sonu planları yapacaklar için dikkatli olunmalı. Dışarıda vakit geçirecekler sıcak tutacak kıyafetler giymeli. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olabilir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planları yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmakta fayda var.

Bursada 15 Ocak Perşembe günü ılıman ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Planlar yapılırken güncel hava durumunu takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar varBaşakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar var
Kar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildiKar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.