Bursa Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da, 16 Ağustos 2026 Pazar günü, hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklık 22 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu, Bursa'nın hava durumunun ılıman ve keyifli olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 23 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıklarının ise 12 derece civarında olması tahmin ediliyor. 18 Ağustos Salı günü sıcaklıkların 26 dereceye çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 15 derece civarında olacağı öngörülüyor. 19 Ağustos Çarşamba günü ise yer yer sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklıklarının 25 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 14 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların artabileceğini unutmamalısınız. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şapka takmak çok önemlidir. Güneş kremi kullanmak da gereklidir. Bol su içmek ise güneşin olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. 19 Ağustos Çarşamba günü beklenen sağanaklar için hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Ancak, 19 Ağustos Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülebilir. Bu dönemde açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız, keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.